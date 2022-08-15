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الداخلية الأوكرانية: أكثر من 20 ألف ضربة روسية ضد أهداف مدنية بأوكرانيا منذ بدء الحرب
Lebanon 24
15-08-2022
|
00:22
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