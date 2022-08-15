Advertisement

أخبار عاجلة

الداخلية الأوكرانية: أكثر من 20 ألف ضربة روسية ضد أهداف مدنية بأوكرانيا منذ بدء الحرب

Lebanon 24
15-08-2022 | 00:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الإدارة العسكرية والمدنية الروسية في زابوروجيا: القوات الأوكرانية تقصف مجددا محطة زابوروجيا للطاقة النووية (الجزيرة)
lebanon 24
15/08/2022 11:19:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية تُعلن عن تنفيذ ضربة على القوات الأوكرانية في منطقة ميكولايف
lebanon 24
15/08/2022 11:19:27 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر أوكرانية: 10 قتلى وأكثر من 40 جريحا جراء ضربة روسية على مركز تسوّق شرقي البلاد (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
15/08/2022 11:19:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية الأوكرانية: القوات الروسية تحاول الاقتراب من خاركيف من أجل قصف المدينة مرة أخرى
lebanon 24
15/08/2022 11:19:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:56 | 2022-08-15
03:34 | 2022-08-15
03:04 | 2022-08-15
02:17 | 2022-08-15
01:14 | 2022-08-15
23:58 | 2022-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website