29
o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
31
o
جبيل
o
صيدا
32
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
34
o
بعلبك
24
o
بشري
31
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: نحن في مرحلة متقدمة من المفاوضات والتوصل لاتفاق يرتبط بتحقيق مطالبنا
Lebanon 24
15-08-2022
|
02:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: المفاوضات المقبلة هدفها حل الملفات العالقة لرفع العقوبات عن إيران
Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: المفاوضات المقبلة هدفها حل الملفات العالقة لرفع العقوبات عن إيران
15/08/2022 13:47:27
15/08/2022 13:47:27
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة "إرنا" عن مسؤول في الخارجية الإيرانية: لسنا في مرحلة الحديث عن نصّ نهائي للاتفاق النووي
Lebanon 24
وكالة "إرنا" عن مسؤول في الخارجية الإيرانية: لسنا في مرحلة الحديث عن نصّ نهائي للاتفاق النووي
15/08/2022 13:47:27
15/08/2022 13:47:27
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيرانية خلال اتصال بنظيره القطري: تقييمنا للمرحلة الأخيرة من المفاوضات في الدوحة إيجابي
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيرانية خلال اتصال بنظيره القطري: تقييمنا للمرحلة الأخيرة من المفاوضات في الدوحة إيجابي
15/08/2022 13:47:27
15/08/2022 13:47:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: كبير المفاوضين الإيرانيين سيتواصل مع المنسق الأوروبي بشأن المرحلة المقبلة من المفاوضات
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: كبير المفاوضين الإيرانيين سيتواصل مع المنسق الأوروبي بشأن المرحلة المقبلة من المفاوضات
15/08/2022 13:47:27
15/08/2022 13:47:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
4 مليون وما فوق... لا " Check Up" بعد اليوم
Lebanon 24
4 مليون وما فوق... لا " Check Up" بعد اليوم
07:04 | 2022-08-14
14/08/2022 07:04:55
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المُعطيات عن قصف طرطوس.. إسرائيل "تتكتّم" ومفاجأة عن أحد الضحايا!
Lebanon 24
آخر المُعطيات عن قصف طرطوس.. إسرائيل "تتكتّم" ومفاجأة عن أحد الضحايا!
15:24 | 2022-08-14
14/08/2022 03:24:01
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل يرد على "حزب الله" من الديمان
Lebanon 24
باسيل يرد على "حزب الله" من الديمان
07:00 | 2022-08-14
14/08/2022 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قصف سوريا.. هذا ما شهدته الأجواء اللبنانية!
Lebanon 24
بعد قصف سوريا.. هذا ما شهدته الأجواء اللبنانية!
14:05 | 2022-08-14
14/08/2022 02:05:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مجددا على شاطئ البترون.. زينب ابنة هيفا وهبي بـ"البيج المكشوف" (صور)
Lebanon 24
مجددا على شاطئ البترون.. زينب ابنة هيفا وهبي بـ"البيج المكشوف" (صور)
08:20 | 2022-08-14
14/08/2022 08:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
06:38 | 2022-08-15
إيران تلمح لفشل مباحثات إحياء الاتفاق النووي وتقول إنها لن تكون نهاية العالم (العربية)
05:55 | 2022-08-15
جعجع: جنبلاط لم يكنْ يوماً في حضن "حزب الله" ولم يرتمِ أبداً في حضن أحد
05:48 | 2022-08-15
جعجع: أنظر بإيجابية إلى الإجتماعات التي تُعقد في مجلس النواب بين "السياديين"
05:47 | 2022-08-15
جعجع: أي زمن إنتصارات الذي يتكلم عنه "حزب الله" والحلقة الأقوى في المنطقة؟ استحوا قليلاً فلبنان أصبح الحلقة الأقوى في تهريب الكابتاغون
05:46 | 2022-08-15
جعجع: الآخرون لديهم ايديولوجيات وعقيدة خاصة بهم فكيف لنا التفاهم معهم
05:46 | 2022-08-15
جعجع: نريد رئيساً سيادياً واصلاحياً بامتياز والإتفاق مع الفريق الآخر على رئيس بهذه المواصفات مستحيل
فيديو
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
09:54 | 2022-08-12
15/08/2022 13:47:27
Lebanon 24
Lebanon 24
صُممت لتُوفر أفضل معايير الرفاهية والراحة... تعرفوا إلى سيارة "audi" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
صُممت لتُوفر أفضل معايير الرفاهية والراحة... تعرفوا إلى سيارة "audi" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-08-11
15/08/2022 13:47:27
Lebanon 24
Lebanon 24
رخيصة وإقتصادية... تعرفوا إلى سيارة "yaris" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)
Lebanon 24
رخيصة وإقتصادية... تعرفوا إلى سيارة "yaris" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)
11:00 | 2022-08-10
15/08/2022 13:47:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact