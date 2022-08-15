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وزير الخارجية الأفغاني: قمنا بدمج مقاتلي طالبان في صفوف قوات الأمن والمخابرات ونسعى لتشكيل جيش قوي (الجزيرة)

Lebanon 24
15-08-2022 | 05:11
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