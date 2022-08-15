جعجع: سياسات معيّنة أبطالها نواب "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" هي من أوصلت البلد إلى ما وصل إليه ونريد رئيس جمهورية يُعاكس هذه السياسات ولا يُسايرها

Lebanon 24