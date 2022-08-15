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جعجع: نريد رئيساً سيادياً واصلاحياً بامتياز والإتفاق مع الفريق الآخر على رئيس بهذه المواصفات مستحيل

Lebanon 24
15-08-2022 | 05:46
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"التغييريون": نريد رئيسا بهذه المواصفات
lebanon 24
15/08/2022 16:03:25 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: سياسات معيّنة أبطالها نواب "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" هي من أوصلت البلد إلى ما وصل إليه ونريد رئيس جمهورية يُعاكس هذه السياسات ولا يُسايرها
lebanon 24
15/08/2022 16:03:25 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: الآخرون لديهم ايديولوجيات وعقيدة خاصة بهم فكيف لنا التفاهم معهم
lebanon 24
15/08/2022 16:03:25 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: لا يمكننا الاتفاق على انتخاب رئيس مع حزب الله وهذا يعني عودة على بدء و"تخبزوا بالافراح"
lebanon 24
15/08/2022 16:03:25 Lebanon 24 Lebanon 24
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