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وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس: وافقنا في الآونة الأخيرة على بناء 1000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية وأنا أؤيد تعزيز التوسع الاستيطاني هناك

Lebanon 24
15-08-2022 | 07:30
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