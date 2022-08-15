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المتحدث باسم القيادة الوسطى الأميركية لـ"الجزيرة": الهجوم بالمسيرات على قاعدة التنف لم يسفر عن إصابات بين قواتنا

Lebanon 24
15-08-2022 | 09:55
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