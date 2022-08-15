Advertisement

أخبار عاجلة

عمدة زابوريجيا يؤكد سماع دوي انفجارات قرب المحطة النووية

Lebanon 24
15-08-2022 | 11:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكالة تاس الروسية: انفجارات قرب محطة زابوروجيا النووية (الجزيرة)
lebanon 24
15/08/2022 20:11:38 Lebanon 24 Lebanon 24
"خطر عالمي"...سلطات زابوروجيه تدعو لفرض "نظام الهدوء" حول المحطة النووية
lebanon 24
15/08/2022 20:11:38 Lebanon 24 Lebanon 24
شبح الكارثة النووية لا يغيب عن زابوريجيا .. وتحذير من خطر على أوروبا بأكملها!
lebanon 24
15/08/2022 20:11:38 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: سنستهدف القوات الروسية التي تتخذ من محطة زابوريجيا النووية قاعدة لها
lebanon 24
15/08/2022 20:11:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:06 | 2022-08-15
12:56 | 2022-08-15
12:51 | 2022-08-15
12:40 | 2022-08-15
12:39 | 2022-08-15
12:11 | 2022-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website