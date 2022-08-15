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فلسطين المُحتلّة.. إطلاق نار باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب طولكرم ومعلومات عن إصابات

Lebanon 24
15-08-2022 | 16:08
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