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إصابة حرجة من بين الجنود الإسرائيليين المصابين بإطلاق نار في طولكرم بفلسطين المُحتلة (الحدث)

Lebanon 24
15-08-2022 | 16:10
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