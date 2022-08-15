Advertisement

أخبار عاجلة

فلسطين المحتلّة.. إصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات عند حاجز مخيم قلنديا شمال القدس المحتل

Lebanon 24
15-08-2022 | 16:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فلسطين.. إصابتان بالرصاص الحي في القدم والصدر خلال المواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل مدينة البيرة الشمالي
lebanon 24
16/08/2022 13:04:51 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابة عدد من المستوطنين خلال اقتحامهم حي الشيخ جراح واشتباكهم مع سكان الحي بالقدس المحتلة
lebanon 24
16/08/2022 13:04:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقمنا تعاملت مع 52 إصابة في محافظة نابلس و6 إصابات قرب حاجز "بيت إيل" برام الله خلال المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال
lebanon 24
16/08/2022 13:04:51 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تعلن اعتقال 18 فلسطينيا خلال مواجهات في القدس والمسجد الأقصى (العربية)
lebanon 24
16/08/2022 13:04:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:02 | 2022-08-16
05:44 | 2022-08-16
05:31 | 2022-08-16
05:07 | 2022-08-16
05:00 | 2022-08-16
04:54 | 2022-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website