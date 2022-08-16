Advertisement

أخبار عاجلة

بدء الاجتماع الثاني لعدد من النواب المستقلين ونواب "الكتائب" وبعض نواب "التغيير" (الجديد)

Lebanon 24
16-08-2022 | 06:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
منيمنة لـ"الجديد": التزمت بقرار تكتل النواب التغييريين الذي كان التصويت بالمرحلة الأولى بورقة بيضاء والمرحلة الثانية لغسان سكاف
lebanon 24
16/08/2022 17:52:36 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات الكتائب ونواب التغيير لم يشاركوا في انتخاب اعضاء المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ترشيحا واقتراعا اعتراضا على الدور المغيب للمجلس
lebanon 24
16/08/2022 17:52:36 Lebanon 24 Lebanon 24
علاقة "الكتائب" بالنواب المستقلين: فتور لسبب أساسي
lebanon 24
16/08/2022 17:52:36 Lebanon 24 Lebanon 24
مسيرات احتجاجية مع بدء العمل بالتسعيرة الجديدة للاتصالات ونواب التغيير يتحركون
lebanon 24
16/08/2022 17:52:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:49 | 2022-08-16
10:42 | 2022-08-16
10:22 | 2022-08-16
10:15 | 2022-08-16
09:58 | 2022-08-16
09:51 | 2022-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website