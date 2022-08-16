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لجنة المال والموازنة استكملت اقرار مواد قانون موازنة ٢٠٢٢ ووصلت الى المادة ١٢٧ على ان تستأنف غداً والخميس العشرين مادة المتبقية
Lebanon 24
16-08-2022
|
07:22
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