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رويترز: قصف متبادل بين القوات الكردية والتركية في عين العرب شمال شرق سوريا

Lebanon 24
16-08-2022 | 08:24
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