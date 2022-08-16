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"العربية" عن وسائل إعلام مصرية: حريق في كنيسة الأنبا بيشوي في المنيا الجديدة ناجم عن تماس كهربائي

Lebanon 24
16-08-2022 | 09:32
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