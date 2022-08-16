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المستشار الألماني: لم نصل بعد إلى المرحلة التي يمكن أن نتوقف فيها عن الاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية
Lebanon 24
16-08-2022
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10:22
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