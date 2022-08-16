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"العربية" نقلاً عن مصدر ملاحي: سفينة تحمل أول شحنة حبوب أوكرانية ترسو في ميناء طرطوس السوري

Lebanon 24
16-08-2022 | 11:45
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