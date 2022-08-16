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بلومبرغ نقلا عن مصادر: رد إيران على مسودة الاتفاق النووي "لا يزال بحاجة للدراسة والتقييم" رغم أنه "بناء" (الشرق)

Lebanon 24
16-08-2022 | 12:45
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