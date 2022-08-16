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بايدن يوقع على قانون المناخ بـ430 مليار دولار كأكبر حزمة مناخية بتاريخ أميركا

Lebanon 24
16-08-2022 | 17:20
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