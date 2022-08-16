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أخبار عاجلة
إعلام النظام السوري: تركيا تحذر الأهالي في مناطقها المتاخمة لريف حلب تمهيدا لهجوم جديد
Lebanon 24
16-08-2022
|
18:49
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