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إعلام النظام السوري: الجيش التركي يقصف مواقع للنظام في تل رفعت وعين العرب

Lebanon 24
16-08-2022 | 18:50
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