سامي الجميّل من الديمان: ثمة ضرورة للتواصل مع الجميع ونحاول تشكيل إطار تنسيقي في المجلس النيابي ومسؤوليتنا الإتفاق على إسم مرشح للرئاسة لإنقاذ لبنان

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