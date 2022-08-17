Advertisement

أخبار عاجلة

روسيا تُعيّن قائدا جديدا لأسطولها البحري في القرم (العربية)

Lebanon 24
17-08-2022 | 08:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رويترز: إقالة روسيا لقائد أسطول البحر الأسود بعد انفجارات استهدفت شبه جزيرة القرم (العربية)
lebanon 24
17/08/2022 20:21:01 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا وإيران تقولان إن إحياء محادثات الاتفاق النووي مرهون الآن بالرد الأميركي (العربية)
lebanon 24
17/08/2022 20:21:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام للناتو: روسيا تحتل شبه جزيرة القرم بطريقة غير شرعية ولأوكرانيا الحق في الدفاع عن نفسها (الجزيرة)
lebanon 24
17/08/2022 20:21:01 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا تحذر بريطانيا من إطلاق طائرات تجسس فوق الأراضي الروسية (العربية)
lebanon 24
17/08/2022 20:21:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:07 | 2022-08-17
13:05 | 2022-08-17
12:54 | 2022-08-17
12:45 | 2022-08-17
12:38 | 2022-08-17
12:36 | 2022-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website