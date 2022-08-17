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مكتب غوتيريش: وصول الأمين العام للأمم المتحدة إلى مدينة لفيف غربي أوكرانيا وسيلتقي بزيلنسكي والرئيس التركي غدا
Lebanon 24
17-08-2022
|
10:08
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