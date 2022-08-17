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عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية وحافلات مستوطنين تقتحم المنطقة الشرقية في نابلس

Lebanon 24
17-08-2022 | 15:23
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