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حاكم خاركيف: 6 قتلى و13 جريحا نتيجة قصف روسي على منطقة سكنية في بلدة سالتوفكا

Lebanon 24
17-08-2022 | 17:15
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