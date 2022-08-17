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ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يجري اتصالاً هاتفياً بملك الأردن هنأه خلاله بمناسبة خطوبة نجله الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد

Lebanon 24
17-08-2022 | 18:30
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