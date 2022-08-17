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وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: الولايات المتحدة مستمرة في الدعوة إلى إنهاء جميع العمليات العسكرية في المنشآت النووية الأوكرانية أو بالقرب منها

Lebanon 24
17-08-2022 | 23:37
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