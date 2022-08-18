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وول ستريت جورنال: طهران أعادت طلب مطالب قديمة من واشنطن ستعيق جهود إحياء الاتفاق النووي

Lebanon 24
18-08-2022 | 00:56
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