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مصادر تركية: أردوغان سيقترح على زيلينسكي خلال اجتماعهما في لفيف عقد لقاء مع بوتين

Lebanon 24
18-08-2022 | 03:35
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