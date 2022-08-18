Advertisement

أخبار عاجلة

سبوتنيك: انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور دورية روسية برفقة عناصر من الأمن السوري دون وقوع إصابات وذلك قرب جسر خربة غزالة على الاوتوستراد الدولي دمشق

Lebanon 24
18-08-2022 | 04:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الخارجية السورية: نطالب مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على محيط دمشق
lebanon 24
18/08/2022 13:34:35 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: انفجار في العاصمة الأفغانية ومخاوف من وقوع إصابات كثيرة
lebanon 24
18/08/2022 13:34:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وقوع حادث تصادم بين مركبتين على طريق عام #بعلبك الدولية محلة العين نتج عنه جريح (التحكم المروري)
lebanon 24
18/08/2022 13:34:35 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن الأمم المتحدة: مقتل جنديين من قوات حفظ السلام وإصابة 5 في انفجار عبوة ناسفة بدائية شمالي مالي (الجزيرة)
lebanon 24
18/08/2022 13:34:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:57 | 2022-08-18
04:54 | 2022-08-18
04:43 | 2022-08-18
04:42 | 2022-08-18
04:39 | 2022-08-18
04:38 | 2022-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website