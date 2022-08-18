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فنلندا: مقاتلتان روسيتان انتهكتا مجالنا الجوي وفتحنا تحقيقا في الحادث
Lebanon 24
18-08-2022
|
09:19
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