Advertisement

أخبار عاجلة

غوتيريش يؤكد ألا حل لأزمة الغذاء العالمية من دون ضمان الوصول الكامل للمنتجات الغذائية الروسية والأوكرانية للأسواق (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
18-08-2022 | 11:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مستشار الوفد الإيراني في مفاوضات فيينا لسكاي نيوز عربية: نؤكد أهمية التطبيق الكامل للاتفاق النووي
lebanon 24
19/08/2022 01:36:23 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يتهم روسيا باستخدام الغذاء كسلاح مما أدى إلى تفاقم الجوع في العالم (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
19/08/2022 01:36:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: أبلغنا الولايات المتحدة بأننا سنسحب منشآتنا من عمليات التفتيش بموجب معاهدة ستارت بصورة مؤقتة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
19/08/2022 01:36:23 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة غازبروم الروسية تقول إنها سجلت مستوى قياسيا يوميا جديدا لصادرات الغاز إلى الصين (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
19/08/2022 01:36:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:14 | 2022-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:03 | 2022-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:52 | 2022-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2022-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2022-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:05 | 2022-08-18
18:00 | 2022-08-18
17:58 | 2022-08-18
17:37 | 2022-08-18
17:29 | 2022-08-18
16:31 | 2022-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website