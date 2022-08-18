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الرئيس ميقاتي اجتمع مع وزير المال يوسف الخليل وتم البحث في ملف سعر الصرف المحدد على الاستيراد والالتباس الذي تسبب به تسريب كتاب رئيس الحكومة الموجّه إلى وزير المال وتم الاتفاق على استكمال البحث لاتخاذ القرار المناسب

Lebanon 24
18-08-2022 | 12:03
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