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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتمع مع عدد من المعنيين حيث تمت معالجة موضوع تأمين المحروقات للقوى العسكرية والأمنية

Lebanon 24
18-08-2022 | 12:06
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