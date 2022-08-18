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أوساط حكومية لـ"الجديد": الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي هو الأكثر حرصاً على تشكيل حكومة جديدة ولذلك سارع إلى تقديم تشكيلته إلى رئيس الجمهورية ميشال عون وعاود زيارته للنقاش معه حول ملاحظاته

Lebanon 24
18-08-2022 | 13:13
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