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أوساط حكومية لـ"الجديد": الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي هو الأكثر حرصاً على تشكيل حكومة جديدة ولذلك سارع إلى تقديم تشكيلته إلى رئيس الجمهورية ميشال عون وعاود زيارته للنقاش معه حول ملاحظاته
Lebanon 24
18-08-2022
|
13:13
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المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي: التسريب المتعمّد للتشكيلة الحكومية الى الاعلام، وما حصل بعد ذلك من دخول متعمد لحاشية رئيس الجمهورية على الخط وتعد على مقام رئاسة الحكومة وشخص الرئيس المكلف،باتت وقائعه معروفة، ولا يمكن لبيان" التيار" ان يغطّيها.
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