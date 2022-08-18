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أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: لابيد قال للبيت الأبيض إن مسودة الاتفاق النووي تخرق الخطوط الحمراء لإدارة بايدن

Lebanon 24
18-08-2022 | 15:09
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