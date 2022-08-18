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مستشار رئيس القرم الموالي لروسيا: أنظمة الدفاع الجوي تصدت لتهديدات في أجواء منطقة كيرتش

Lebanon 24
18-08-2022 | 15:52
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