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مستشار الرئيس الأوكراني: بإمكاننا تدمير جسر كيرتش الرابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم
Lebanon 24
18-08-2022
|
16:30
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