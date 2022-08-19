Advertisement

أخبار عاجلة

البعثة الأممية في العراق: الخلافات السياسية لا يمكن أن تتقدم على المصالح الوطنية

Lebanon 24
19-08-2022 | 03:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البعثة الأممية في ليبيا تطالب الأطراف الأمنية والسياسية حل الخلافات عبر الحوار
lebanon 24
19/08/2022 14:01:04 Lebanon 24 Lebanon 24
البعثة الأممية في العراق: نشجع كافة الأطراف على خفض التصعيد لمصلحة العراقيين (الشرق)
lebanon 24
19/08/2022 14:01:04 Lebanon 24 Lebanon 24
المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي: مؤتمر القوى السياسية يدعو التيار الصدري للانخراط بالحوار الوطني
lebanon 24
19/08/2022 14:01:04 Lebanon 24 Lebanon 24
إنتهاء إجتماع قادة الكتل السياسية العراقية الذي دعا إليه الكاظمي (الحدث)
lebanon 24
19/08/2022 14:01:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:47 | 2022-08-19
06:06 | 2022-08-19
05:46 | 2022-08-19
05:32 | 2022-08-19
05:30 | 2022-08-19
05:26 | 2022-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website