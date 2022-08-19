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وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجّار: الرئيس نجيب ميقاتي لديه التزام كبير بملف عودة النازحين السوريين

Lebanon 24
19-08-2022 | 04:32
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حجّار: ميقاتي لديه التزام كبير بملف النازحين ولا أحد يريد إقصاء وزير شؤون المهجرين
lebanon 24
19/08/2022 17:43:02 Lebanon 24 Lebanon 24
حجّار: المطلوب أن نحتكم للقانون دائماً وملف عودة النازحين مرتبط بوزارة الشؤون الاجتماعية
lebanon 24
19/08/2022 17:43:02 Lebanon 24 Lebanon 24
حجّار: وزير شؤون المهجّرين هو صديق عزيز ومتحمّس لحل ملف عودة النازحين وليس صحيحاً أن هناك محاولة لإقصائه
lebanon 24
19/08/2022 17:43:02 Lebanon 24 Lebanon 24
حجّار: ما من أحد يريد إقصاء زميلنا وزير شؤون المهجّرين وهو مُتحمّس لقضية عودة النازحين التي تحتاجُ لإدارة هادئة
lebanon 24
19/08/2022 17:43:02 Lebanon 24 Lebanon 24
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