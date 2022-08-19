Advertisement

أخبار عاجلة

اردوغان: زيلنسكي طلب أن تزيل روسيا جميع الألغام قرب مفاعل زابوروجيا

Lebanon 24
19-08-2022 | 05:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السلطات الموالية لروسيا: مفاعل محطة "زابوروجيا" محمي جيدا لكن القوات الأوكرانية تقصف نظام التبريد (الشرق)
lebanon 24
19/08/2022 17:44:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: فقدنا الاتصال الالكتروني بمعدات السلامة والرقابة التي وضعناها في مفاعل زابوروجيا الأوكراني الذي تسيطر عليه روسيا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
19/08/2022 17:44:45 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلنسكي: المفاوضات متوقفة بسبب موقف روسيا التي تحاول ترهيب الجميع في أوروبا وتواصل تدمير دولتنا
lebanon 24
19/08/2022 17:44:45 Lebanon 24 Lebanon 24
"خطورة بالغة"..روسيا تحذر من زيارة الوكالة الذرية لمفاعل زابوريجيا عبر كييف!
lebanon 24
19/08/2022 17:44:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:37 | 2022-08-19
10:20 | 2022-08-19
10:08 | 2022-08-19
10:07 | 2022-08-19
10:00 | 2022-08-19
09:58 | 2022-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website