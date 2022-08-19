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أردوغان: قلت لزيلنسكي كما قلت لبوتين من قبل إن تركيا مستعدة لاستضافة لقاء بينهما
Lebanon 24
19-08-2022
|
05:30
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