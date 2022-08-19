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"الجزيرة" عن الدفاع المدني السوري: مقتل 9 مدنيين وإصابة 28 في حصيلة أولية لقصف صاروخي استهدف مدينة الباب في ريف حلب

Lebanon 24
19-08-2022 | 05:32
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