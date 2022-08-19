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"الجزيرة" عن زعيم حركة طالبان: سنتعامل مع المجتمع الدولي بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية

Lebanon 24
19-08-2022 | 08:24
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