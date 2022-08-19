نصرالله: عام 1982 اثر الاجتياح الاسرائيلي كانت هناك احتمالات قوية باكمال الاجتياح الى كل لبنان ومحاصرة دمشق وحينها اتخذ الامام الخميني قراراً تاريخياً وأرسل طليعة قوات الى سوريا

Lebanon 24