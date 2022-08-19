27
o
بيروت
27
o
طرابلس
28
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
21
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
28
o
بشري
27
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
نصرالله: عام 1982 اثر الاجتياح الاسرائيلي كانت هناك احتمالات قوية باكمال الاجتياح الى كل لبنان ومحاصرة دمشق وحينها اتخذ الامام الخميني قراراً تاريخياً وأرسل طليعة قوات الى سوريا
Lebanon 24
19-08-2022
|
11:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نصرالله: لم تكن مهمة القوة الايرانية المتبقية القتال في الجبهات انما مساعدة اللبنانيين في مقاومة الاحتلال وتحرير أراضيهم وأول منطقة وصل اليها "رُسل الامام" هي هذه الأرض في جنتا
Lebanon 24
نصرالله: لم تكن مهمة القوة الايرانية المتبقية القتال في الجبهات انما مساعدة اللبنانيين في مقاومة الاحتلال وتحرير أراضيهم وأول منطقة وصل اليها "رُسل الامام" هي هذه الأرض في جنتا
20/08/2022 01:51:22
20/08/2022 01:51:22
Lebanon 24
Lebanon 24
نصرالله عن ملف الحدود البحرية: موقفنا معروف وفي الأيام المقبلة ننتظر الأجوبة التي ستأتي على مطالب لبنان وأقول لكل اللبنانيين إنه يجب أن نكون على جهوزية لكل الاحتمالات
Lebanon 24
نصرالله عن ملف الحدود البحرية: موقفنا معروف وفي الأيام المقبلة ننتظر الأجوبة التي ستأتي على مطالب لبنان وأقول لكل اللبنانيين إنه يجب أن نكون على جهوزية لكل الاحتمالات
20/08/2022 01:51:22
20/08/2022 01:51:22
Lebanon 24
Lebanon 24
نصرالله: هناك حرب اقتصادية وسياسية اعلامية يُريد العدو من خلالهما أن يُخضعوا أي مقاوم في لبنان
Lebanon 24
نصرالله: هناك حرب اقتصادية وسياسية اعلامية يُريد العدو من خلالهما أن يُخضعوا أي مقاوم في لبنان
20/08/2022 01:51:22
20/08/2022 01:51:22
Lebanon 24
Lebanon 24
نصرالله: الاميركيون جعلوا لبنان ينتظر 10 أعوام لينتهي الاسرائيلي من التنقيب والحفر والتحضير للاستخراج وكانوا يريدون من لبنان أن يقبل بخط هوف الذي كان ليمثل كارثة لو تم القبول به
Lebanon 24
نصرالله: الاميركيون جعلوا لبنان ينتظر 10 أعوام لينتهي الاسرائيلي من التنقيب والحفر والتحضير للاستخراج وكانوا يريدون من لبنان أن يقبل بخط هوف الذي كان ليمثل كارثة لو تم القبول به
20/08/2022 01:51:22
20/08/2022 01:51:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لسكّان الضاحية الجنوبية.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
لسكّان الضاحية الجنوبية.. إليكم هذا الخبر
12:42 | 2022-08-19
19/08/2022 12:42:02
Lebanon 24
Lebanon 24
خبيرٌ يكشف مسار سعر الدولار قريباً.. هل سينخفض؟
Lebanon 24
خبيرٌ يكشف مسار سعر الدولار قريباً.. هل سينخفض؟
02:38 | 2022-08-19
19/08/2022 02:38:31
Lebanon 24
Lebanon 24
5 أحداث حاسمة ينتظرها لبنان.. ما الذي سيجري خلال أشهر؟
Lebanon 24
5 أحداث حاسمة ينتظرها لبنان.. ما الذي سيجري خلال أشهر؟
02:30 | 2022-08-19
19/08/2022 02:30:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي فرح بتوقعات جديدة في آخر ظهور لها.. هذا ما ينتظر اللبنانيين في الأشهر المقبلة (فيديو)
Lebanon 24
ماغي فرح بتوقعات جديدة في آخر ظهور لها.. هذا ما ينتظر اللبنانيين في الأشهر المقبلة (فيديو)
00:50 | 2022-08-19
19/08/2022 12:50:43
Lebanon 24
Lebanon 24
توترٌ كبير في الأشرفية.. سيدة وزوجها يُطلقان النار والسبب "غير متوقع"!
Lebanon 24
توترٌ كبير في الأشرفية.. سيدة وزوجها يُطلقان النار والسبب "غير متوقع"!
15:03 | 2022-08-19
19/08/2022 03:03:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
18:11 | 2022-08-19
حريق كبير في أحراج بسكنتا وعناصر الدفاع المدني تعمل على محاصرته
17:58 | 2022-08-19
المرصد السوري: سقوط صاروخ على محيط قاعدة التحالف الدولي في حقل العمر النفطي بريف دير الزور
17:13 | 2022-08-19
مسؤول حكومي أوكراني: موالون لكييف نفذوا هجمات ضد مواقع روسية في القرم
15:57 | 2022-08-19
الأمم المتحدة: 22 مليون شخص على شفا المجاعة في القرن الإفريقي
13:39 | 2022-08-19
إصابة شخصين في إطلاق نار داخل مركز تجاري بمدينة مالمو جنوبي السويد
13:21 | 2022-08-19
رويترز عن مصادر أمنية: مهاجمون يسيطرون على فندق بالعاصمة الصومالية بعد تفجير سيارتين ملغومتين وتبادل إطلاق نار
فيديو
خلعت ملابسها وهجمت على قمرة القيادة.. سيدة شبه عارية تهدد بتفجير إحدى الطائرات شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
خلعت ملابسها وهجمت على قمرة القيادة.. سيدة شبه عارية تهدد بتفجير إحدى الطائرات شاهدوا الفيديو
00:38 | 2022-08-17
20/08/2022 01:51:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب ألفاظ جريئة في أغنيتها.. فنانة لبنانية تتعرض للهجوم والانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
بسبب ألفاظ جريئة في أغنيتها.. فنانة لبنانية تتعرض للهجوم والانتقادات (فيديو)
04:45 | 2022-08-16
20/08/2022 01:51:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
09:54 | 2022-08-12
20/08/2022 01:51:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact