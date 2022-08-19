نصرالله: لم تكن مهمة القوة الايرانية المتبقية القتال في الجبهات انما مساعدة اللبنانيين في مقاومة الاحتلال وتحرير أراضيهم وأول منطقة وصل اليها "رُسل الامام" هي هذه الأرض في جنتا

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