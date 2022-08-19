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نصرالله: في لبنان ما من شيء مُرتبط بالإتفاق النووي الإيرانيّ

Lebanon 24
19-08-2022 | 11:36
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نصرالله: سواء وقع الإتفاق النووي أو لم يوقّع فإن قُدم للبنان ما يطالب به فنحن ذاهبون إلى الهدوء ولو كل الكون وقّع الإتفاق النووي ولم يأخذ لبنان ما يريده فنحن ذاهبون إلى "التصعيد والمشكل"
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