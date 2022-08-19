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نصرالله: في حال لم يحصل لبنان على حقوقه التي تطالب بها الدولة اللبنانية ذاهبون للتصعيد سواء وقع الاتفاق النووي أم لا
Lebanon 24
19-08-2022
|
11:39
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نصرالله: سواء وقع الإتفاق النووي أو لم يوقّع فإن قُدم للبنان ما يطالب به فنحن ذاهبون إلى الهدوء ولو كل الكون وقّع الإتفاق النووي ولم يأخذ لبنان ما يريده فنحن ذاهبون إلى "التصعيد والمشكل"
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