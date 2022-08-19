Advertisement

أخبار عاجلة

الأمم المتحدة: 22 مليون شخص على شفا المجاعة في القرن الإفريقي

Lebanon 24
19-08-2022 | 15:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأمم المتحدة: مليون نازح في الصومال بسبب الجفاف والمجاعة
lebanon 24
20/08/2022 01:53:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: أزمة الغلاء تدفع 71 مليون شخص إضافيّ إلى فقر مدقع
lebanon 24
20/08/2022 01:53:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة تحتاج إلى 426 مليون دولار بشكل طارئ لتجنب كارثة غذائية في جنوب السودان
lebanon 24
20/08/2022 01:53:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: عشرات الأطفال يموتون في الصومال جراء المجاعة الناجمة عن الجفاف
lebanon 24
20/08/2022 01:53:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:11 | 2022-08-19
17:58 | 2022-08-19
17:13 | 2022-08-19
13:39 | 2022-08-19
13:21 | 2022-08-19
12:58 | 2022-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website